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من برنامج: حوار مباشر

علي العريض: آليات مقاومة الفساد في تونس غير كافية

قال علي العريض، رئيس وزراء تونس السابق، إن آليات مقاومة الفساد في تونس ليست كافية ونحتاج لترسانة من القوانين وعملية الإصلاح تأخذ وقتا طويلا لأننا نحترم القانون .
11/3/2018
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حوار مباشر

خالد الرحموني : فرنسا تسمح باستهداف الجالية المسلمة

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محمد موسى: المحجبات يتعرضن للعنصرية في أمريكا

1:21:30
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المصدر : الجزيرة مباشر
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حوار مباشر

خالد الرحموني : فرنسا تسمح باستهداف الجالية المسلمة

26:47

جمال العمواسي: أنقذت أرواح الكثيرين من لدغ الأفاعي

26:20

الأب مانويل للمطبّعين: الأقصى دخل فم الأفعى الصهيونية وأنتم المستهدفون أكثر من فلسطين

28:30

محمد موسى: المحجبات يتعرضن للعنصرية في أمريكا

1:21:30
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