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من برنامج: حوار مباشر علي العريض: آليات مقاومة الفساد في تونس غير كافية

قال علي العريض، رئيس وزراء تونس السابق، إن آليات مقاومة الفساد في تونس ليست كافية ونحتاج لترسانة من القوانين وعملية الإصلاح تأخذ وقتا طويلا لأننا نحترم القانون .

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المصدر : الجزيرة مباشر