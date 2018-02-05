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من برنامج: حوار مباشر

فاضل سليمان: ضغوط على الدعاة في الغرب رغم حرية التعبير

قال الداعية الإسلامي “فاضل سليمان” إن هناك ضغوطا على الدعاة في الغرب رغم حرية التعبير.
5/2/2018
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المصدر : الجزيرة مباشر
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26:20

الأب مانويل للمطبّعين: الأقصى دخل فم الأفعى الصهيونية وأنتم المستهدفون أكثر من فلسطين

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