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من برنامج: حوار مباشر فاضل سليمان: ضغوط على الدعاة في الغرب رغم حرية التعبير

قال الداعية الإسلامي “فاضل سليمان” إن هناك ضغوطا على الدعاة في الغرب رغم حرية التعبير.

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المصدر : الجزيرة مباشر