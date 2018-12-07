28:12

من برنامج: حوار مباشر سعد الفقيه: الشعب السعودي شامت في ابن سلمان

قال المعارض السعودي سعد الفقيه، رئيس الحركة الإسلامية للإصلاح، إن المملكة العربية السعودية “دولة في حضن أمريكا” وأنه ليس من مصلحة الأخيرة أن تحاصرها يوما واحدا.

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المصدر : الجزيرة مباشر