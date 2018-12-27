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من برنامج: حوار مباشر معارض سوداني: ما يحدث في السودان شتاء إفريقي ساخن

.قال نزار عبد العزيز المعارض السوداني إن الشعب ثار دون توجيه بسبب ما عاناه من سياسات فاشلة، حتى وصلت معدلات الفقر إلى 95%.

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المصدر : الجزيرة مباشر