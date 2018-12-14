البث الحي
25:00

من برنامج: حوار مباشر

أسامة أبو ارشيد: محمد بن سلمان "عديم الخبرة وأرعن"

قال أسامة أبو ارشيد باحث سياسي الإعلام الأمريكي والكونغرس ووكالة الاستخبارات الأمريكية ضد محمد بن سلمان وتسريبات السي أي أيه قالت إن ابن سلمان عديم الخبرة أرعن.
14/12/2018
المزيد من حلقات برنامج:
حوار مباشر

خالد الرحموني : فرنسا تسمح باستهداف الجالية المسلمة

26:47

جمال العمواسي: أنقذت أرواح الكثيرين من لدغ الأفاعي

26:20

الأب مانويل للمطبّعين: الأقصى دخل فم الأفعى الصهيونية وأنتم المستهدفون أكثر من فلسطين

28:30

محمد موسى: المحجبات يتعرضن للعنصرية في أمريكا

1:21:30
شاهد المزيد
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
حوار مباشر

خالد الرحموني : فرنسا تسمح باستهداف الجالية المسلمة

26:47

جمال العمواسي: أنقذت أرواح الكثيرين من لدغ الأفاعي

26:20

الأب مانويل للمطبّعين: الأقصى دخل فم الأفعى الصهيونية وأنتم المستهدفون أكثر من فلسطين

28:30

محمد موسى: المحجبات يتعرضن للعنصرية في أمريكا

1:21:30
شاهد المزيد
المزيد من البرامج

ترمب: الانتخابات الرئاسية كانت مزورة

(الجزيرة)

ولاية جورجيا: إعادة إحصاء الأصوات لن تغير خسارة ترمب

(الجزيرة)

تضامن دولي واسع مع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

(الجزيرة)

رغم خسارته.. صلاح فضل رئيساً لمجمع اللغة العربية في مصر

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

رئيس الوزراء الإيطالي يوجه إنذارا أخيرا للسيسي (فيديو)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز ـ أرشيف)

مجلس الإمارات للإفتاء: الإخوان المسلمون "منظمة إرهابية".. ونشطاء يعلقون

اجتماع مجلس الامارات للإفتاء الشرعي الإثنين عبر الاتصال المرئي (وكالة أنباء الإمارات)

الجيش الألماني: الأتراك أجبرونا على التخلي عن تفتيش سفينة في طريقها لليبيا

طاقم الفرقاطة الألمانية صعدوا إلى السفينة التي كانت تبعد 160 ميلا بحريا عن ميناء بنغازي

نيويورك تايمز: الشرطة الفرنسية وصمت أطفال مسلمين بأنهم "مؤيدون للإرهاب"

إعادة نشر الرسوم المسيئة أثارت موجة سخط في العالم الإسلامي(رويترز)