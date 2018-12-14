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25:00
من برنامج:
حوار مباشر
أسامة أبو ارشيد: محمد بن سلمان "عديم الخبرة وأرعن"
قال أسامة أبو ارشيد باحث سياسي الإعلام الأمريكي والكونغرس ووكالة الاستخبارات الأمريكية ضد محمد بن سلمان وتسريبات السي أي أيه قالت إن ابن سلمان عديم الخبرة أرعن.
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14/12/2018
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المصدر : الجزيرة مباشر
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