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32:03
من برنامج:
حوار مباشر
خبير أمني فلسطيني: السعودية تحارب المقاومة وتساند إسرائيل
قال الخبير الأمني الفلسطيني إبراهيم حبيب إن المقاومة الفلسطينية لا تواجه إسرائيل وحدها لكنها تواجه أيضا حكومات عربية تدعم الاحتلال مثل الحكومة السعودية.
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16/11/2018
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المصدر : الجزيرة مباشر
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