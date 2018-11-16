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من برنامج: حوار مباشر خبير أمني فلسطيني: السعودية تحارب المقاومة وتساند إسرائيل

قال الخبير الأمني الفلسطيني إبراهيم حبيب إن المقاومة الفلسطينية لا تواجه إسرائيل وحدها لكنها تواجه أيضا حكومات عربية تدعم الاحتلال مثل الحكومة السعودية.

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المصدر : الجزيرة مباشر