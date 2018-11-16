البث الحي
32:03

من برنامج: حوار مباشر

خبير أمني فلسطيني: السعودية تحارب المقاومة وتساند إسرائيل

قال الخبير الأمني الفلسطيني إبراهيم حبيب إن المقاومة الفلسطينية لا تواجه إسرائيل وحدها لكنها تواجه أيضا حكومات عربية تدعم الاحتلال مثل الحكومة السعودية.
16/11/2018
المزيد من حلقات برنامج:
حوار مباشر

خالد الرحموني : فرنسا تسمح باستهداف الجالية المسلمة

26:47

جمال العمواسي: أنقذت أرواح الكثيرين من لدغ الأفاعي

26:20

الأب مانويل للمطبّعين: الأقصى دخل فم الأفعى الصهيونية وأنتم المستهدفون أكثر من فلسطين

28:30

محمد موسى: المحجبات يتعرضن للعنصرية في أمريكا

1:21:30
شاهد المزيد
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
حوار مباشر

خالد الرحموني : فرنسا تسمح باستهداف الجالية المسلمة

26:47

جمال العمواسي: أنقذت أرواح الكثيرين من لدغ الأفاعي

26:20

الأب مانويل للمطبّعين: الأقصى دخل فم الأفعى الصهيونية وأنتم المستهدفون أكثر من فلسطين

28:30

محمد موسى: المحجبات يتعرضن للعنصرية في أمريكا

1:21:30
شاهد المزيد
المزيد من البرامج

المبادرة المصرية تحمل النيابة مسؤولية سلامة مديرها المعتقل

(الجزيرة)

سخرية من إدراج السيسي ناشطين على قوائم الإرهاب

(الجزيرة)

وفد إسرائيلي يصل الخرطوم لتسريع عجلة التطبيع

(الجزيرة)

بايدن يكشف تشكيل إدارته المقبلة

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

القضاء اللبناني يصدر قراره بشأن زوج نانسي عجرم المتهم بالقتل

المغنية اللبنانية نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

تركيا: سنرد في الميدان على تفتيش سفينتنا

(تويتر)

الجيش الألماني: الأتراك أجبرونا على التخلي عن تفتيش سفينة في طريقها لليبيا

طاقم الفرقاطة الألمانية صعدوا إلى السفينة التي كانت تبعد 160 ميلا بحريا عن ميناء بنغازي