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من برنامج: حوار مباشر باحثة في الشؤون الأمريكية: لا يمكن لـ"سفاح" أن يبقى على رأس السلطة في السعودية

قالت أستاذ العلوم السياسية عبير كايد إنه لا يمكن السماح لمن وصفته بالجزار بأن ينتهك حقوق الإنسان ويظل على رأس السلطة في المملكة العربية السعودية.

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المصدر : الجزيرة مباشر