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من برنامج: حوار مباشر

باحثة في الشؤون الأمريكية: لا يمكن لـ"سفاح" أن يبقى على رأس السلطة في السعودية

قالت أستاذ العلوم السياسية عبير كايد إنه لا يمكن السماح لمن وصفته بالجزار بأن ينتهك حقوق الإنسان ويظل على رأس السلطة في المملكة العربية السعودية.
25/10/2018
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حوار مباشر

خالد الرحموني : فرنسا تسمح باستهداف الجالية المسلمة

26:47

جمال العمواسي: أنقذت أرواح الكثيرين من لدغ الأفاعي

26:20

الأب مانويل للمطبّعين: الأقصى دخل فم الأفعى الصهيونية وأنتم المستهدفون أكثر من فلسطين

28:30

محمد موسى: المحجبات يتعرضن للعنصرية في أمريكا

1:21:30
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المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
حوار مباشر

خالد الرحموني : فرنسا تسمح باستهداف الجالية المسلمة

26:47

جمال العمواسي: أنقذت أرواح الكثيرين من لدغ الأفاعي

26:20

الأب مانويل للمطبّعين: الأقصى دخل فم الأفعى الصهيونية وأنتم المستهدفون أكثر من فلسطين

28:30

محمد موسى: المحجبات يتعرضن للعنصرية في أمريكا

1:21:30
شاهد المزيد
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