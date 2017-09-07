15:16

من برنامج: حوار مباشر كمال الخطيب: الإمارات تمول مخطط تهويد القدس

قال رئيس لجنة الحريات في الداخل الفلسطيني “كمال الخطيب” إن دولة الإمارات قامت عبر وسطاء وشخصيات يهودية أمريكية وفلسطينية بشراء عقارات مقدسية لصالح جهات إسرائيلية.

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المصدر : الجزيرة مباشر