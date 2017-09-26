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من برنامج: حوار مباشر فاضل عاشور: الزواج من غير المسلم في تونس قرار استفزازي

مازال الجدل دائرا في تونس حول السماح بزواج المسلمة بغير المسلم من دون تقديم شهادة من دار الإفتاء تفيد باعتناقه الدين الإسلامي مثلما كان يحدث.

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المصدر : الجزيرة مباشر