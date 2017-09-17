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من برنامج: حوار مباشر عصام تليمة (2-2): اعتقال علماء السعودية أمر مبيت

قال الشيخ عصام تليمة عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين إن إعتقال علماء السعودية كان مبيتا والواضح أن الأمر ليس تغريدات لأن الاعتقال استهدف من غرد ومن لم يغرد.

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المصدر : الجزيرة مباشر