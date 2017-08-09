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10:37
من برنامج:
حوار مباشر
شاهد: ما حقيقة وضع حركة حماس على قائمة الإرهاب الأوربية؟
هناك مغالطة في فهم قرار محكمة العدل بالاتحاد الأوربي وبقاء حماس على قائمة الإرهاب كلام غير صحيح
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9/8/2017
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المصدر : الجزيرة مباشر
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