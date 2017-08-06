13:31

من برنامج: حوار مباشر مرابطة مقدسية: المسجد الأقصى بيتي الأول

قالت المرابطة في المسجد الأقصى “هنادي حلواني ” لموقع الجزيرة مباشر إن بيتي الأول هو المسجد الأقصى وهو في أول سلم أولوياتي أنا وزوجي وأبنائي. ولذلك نشعر بالبركة في كل شيء

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المصدر : الجزيرة مباشر