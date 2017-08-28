البث الحي
09:08

من برنامج: حوار مباشر

شاهد.. سعد الدين إبراهيم: أخشى على السيسي من النهاية التراجيدية للسادات

قال أستاذ علم الإجتماع السياسي “سعد الدين إبراهيم” إن تعديل الدستور في مصر محاولة للتزلف للسيسي وهو ما حدث في نهاية عهد السادات وكانت النهاية تراجيدية.
27/8/2017
المزيد من حلقات برنامج:
حوار مباشر

خالد الرحموني : فرنسا تسمح باستهداف الجالية المسلمة

26:47

جمال العمواسي: أنقذت أرواح الكثيرين من لدغ الأفاعي

26:20

الأب مانويل للمطبّعين: الأقصى دخل فم الأفعى الصهيونية وأنتم المستهدفون أكثر من فلسطين

28:30

محمد موسى: المحجبات يتعرضن للعنصرية في أمريكا

1:21:30
شاهد المزيد
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
حوار مباشر

خالد الرحموني : فرنسا تسمح باستهداف الجالية المسلمة

26:47

جمال العمواسي: أنقذت أرواح الكثيرين من لدغ الأفاعي

26:20

الأب مانويل للمطبّعين: الأقصى دخل فم الأفعى الصهيونية وأنتم المستهدفون أكثر من فلسطين

28:30

محمد موسى: المحجبات يتعرضن للعنصرية في أمريكا

1:21:30
شاهد المزيد
المزيد من البرامج

مصر: نقابة الصحفيين تقاطع أخبار محمد رمضان

(الجزيرة)

محاكمة الناشطة السعودية لجين الهذلول

(الجزيرة)

مصر: نقابة المهن التمثيلية تقرر إيقاف الفنان محمد رمضان

(الجزيرة)

ترامب يوافق على بدء إجراءات نقل السلطة لبايدن

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

"حقد واستعلاء استعماري".. الجزائر تهاجم قرارا للبرلمان الأوربي

البرلمان الأوربي (غيتي - أرشيفية)

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

نهاية غير متوقعة لمباراة تايسون مع جونز (فيديو)

ظهر واضحا على كلا الملاكمين عامل السن، لكن تايسون بدا وكأنه لا يزال يحافظ على لكماته القوية الشهيرة (رويترز)