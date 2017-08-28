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من برنامج: حوار مباشر شاهد.. سعد الدين إبراهيم: أخشى على السيسي من النهاية التراجيدية للسادات

قال أستاذ علم الإجتماع السياسي “سعد الدين إبراهيم” إن تعديل الدستور في مصر محاولة للتزلف للسيسي وهو ما حدث في نهاية عهد السادات وكانت النهاية تراجيدية.

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المصدر : الجزيرة مباشر