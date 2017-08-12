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من برنامج: حوار مباشر جمال عبد الستار(1-2): الأزهر شارك في قتل الشهداء بالإفتاء

قال الأستاذ بجامعة الأزهر الدكتور جمال عبد الستار إن المؤسسات الإسلامية مثل الأزهر سقطت بإضفائها الشرعية على مذبحة رابعة.

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المصدر : الجزيرة مباشر