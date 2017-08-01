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من برنامج: حوار مباشر رائد صلاح(2-2): لا فرق بين الحكام العرب وإسرائيل

قال الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني إن كثيرا من الشعوب العربية تعاني من قهر الحكام، كما يعانون هم من الاحتلال الإسرائيلي.

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المصدر : الجزيرة مباشر