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14:46
من برنامج:
حوار مباشر
رائد صلاح(1-2): أنظمة عربية وافقت على نصب بوابات في الأقصى
قال رئيس الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر في فلسطين الشيخ “رائد صلاح ” إن بعض الأنظمة العربية تصر على تطبيع العلاقات مع إسرائيل
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28/7/2017
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المصدر : الجزبرة مباشر
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جمال العمواسي: أنقذت أرواح الكثيرين من لدغ الأفاعي
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26:20
الأب مانويل للمطبّعين: الأقصى دخل فم الأفعى الصهيونية وأنتم المستهدفون أكثر من فلسطين
play
28:30
محمد موسى: المحجبات يتعرضن للعنصرية في أمريكا
play
1:21:30
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