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من برنامج: حوار مباشر رائد صلاح(1-2): أنظمة عربية وافقت على نصب بوابات في الأقصى

قال رئيس الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر في فلسطين الشيخ “رائد صلاح ” إن بعض الأنظمة العربية تصر على تطبيع العلاقات مع إسرائيل

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المصدر : الجزبرة مباشر