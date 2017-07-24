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من برنامج: حوار مباشر شاهد| خطيب الأقصى: واجب حكام العرب دعمنا والله سيحاسب المقصر

قال خطيب المسجد الأقصى الشيخ “عكرمة صبري” إن من واجب السعودية والحكام دعم المسجد الأقصى لأنه شقيق المسجد الحرام.

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المصدر : الجزيرة مباشر