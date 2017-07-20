14:02

من برنامج: حوار مباشر كمال الخطيب: صلينا صلاة الجنازة على الحكام العرب

قال رئيس لجنة الحريات بالداخل الفلسطيني الشيخ كمال الخطيب إن الفلسطينيين صلوا صلاة الجنازة على الحكام العرب.

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المصدر : الجزيرة مباشر