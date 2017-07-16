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من برنامج: حوار مباشر داعية من الإيغور: هربت من مصر بعد محاولة القبض علىّ (2-2)

قال “محمود محمد” الداعية التركستاني وأحد الإيغور الفارين من مصر إن الشرطة المصرية داهمت بيتي فهربت من البلد.

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المصدر : الجزيرة مباشر