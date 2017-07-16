search
البث الحي
play
سياسة
اقتصاد
تحقق
مقالات
فيديو
مدونات
المزيد
تبديل القائمة
تقارير
رياضة
منوعات
حديث الصورة
00F95269-E928-49D0-8DDF-94C1F5A46C58
15:14
من برنامج:
حوار مباشر
داعية من الإيغور: هربت من مصر بعد محاولة القبض علىّ (2-2)
قال “محمود محمد” الداعية التركستاني وأحد الإيغور الفارين من مصر إن الشرطة المصرية داهمت بيتي فهربت من البلد.
اقرأ المزيد
16/7/2017
facebook
twitter
whatsapp
المزيد من حلقات برنامج:
حوار مباشر
خالد الرحموني : فرنسا تسمح باستهداف الجالية المسلمة
play
26:47
جمال العمواسي: أنقذت أرواح الكثيرين من لدغ الأفاعي
play
26:20
الأب مانويل للمطبّعين: الأقصى دخل فم الأفعى الصهيونية وأنتم المستهدفون أكثر من فلسطين
play
28:30
محمد موسى: المحجبات يتعرضن للعنصرية في أمريكا
play
1:21:30
شاهد المزيد
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
حوار مباشر
خالد الرحموني : فرنسا تسمح باستهداف الجالية المسلمة
play
26:47
جمال العمواسي: أنقذت أرواح الكثيرين من لدغ الأفاعي
play
26:20
الأب مانويل للمطبّعين: الأقصى دخل فم الأفعى الصهيونية وأنتم المستهدفون أكثر من فلسطين
play
28:30
محمد موسى: المحجبات يتعرضن للعنصرية في أمريكا
play
1:21:30
شاهد المزيد
المزيد من البرامج
السودان: حزب الأمة القومي ينعي الصادق المهدي
شاهد: وصول أول رحلة لشركة فلاي دبي إلى تل أبيب
الغنوشي: لن أترشح لولاية ثالثة على رأس حركة النهضة
ارتفاع وفيات الأطباء في مصر بكورونا إلى 208 طبيبا
الأكثر قراءة
شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟
اختفاء مسلة غامضة في الصحراء الأمريكية بعدما أثارت تكهنات مختلفة (فيديو)
مصر: نجل شعبان عبد الرحيم يطلق أغنية جديدة معادية لإسرائيل (فيديو)
اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان