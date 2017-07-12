11:33

من برنامج: حوار مباشر داعية تركستاني: الإعدام ينتظر بعض طلبة الأزهر من"الإيغور"

الداعية الإسلامي “محمود محمد ” أحد الإيغور الفارين من مصر بعد الملاحقات الأمنية لطلبة الأزهرمن تركستان الشرقية تحدث لموقع الجزيرة مباشر

اقرأ المزيد

المصدر : الجزيرة مباشر