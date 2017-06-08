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من برنامج: حوار مباشر عمر العزاوي: استشهاد أبي نقطة التحول في حياتي الفنية

الفنان العراقي “عمر العزاوي ” مغنٍ عراقي ترك جحيم الحرب في العراق وهاجر إلى إسطنبول قال لموقع “الجزيرة مباشر”

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المصدر : الجزيرة مباشر