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19:48
من برنامج:
حوار مباشر
عمر العزاوي: استشهاد أبي نقطة التحول في حياتي الفنية
الفنان العراقي “عمر العزاوي ” مغنٍ عراقي ترك جحيم الحرب في العراق وهاجر إلى إسطنبول قال لموقع “الجزيرة مباشر”
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8/6/2017
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المصدر : الجزيرة مباشر
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الأب مانويل للمطبّعين: الأقصى دخل فم الأفعى الصهيونية وأنتم المستهدفون أكثر من فلسطين
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محمد موسى: المحجبات يتعرضن للعنصرية في أمريكا
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1:21:30
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