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من برنامج: حوار مباشر

حسام الغمري: "غرابيب سود" تبنى وجهة نظر الأنظمة العربية

قال السيناريست والإعلامى المصري حسام الغمري إن شهر رمضان أصبح سوق عكاظ، واعتبر أن مسلسل غرابيب سود يتبنى وجهة نظر الأنظمة العربية.
18/6/2017
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المصدر : الجزيرة مباشر
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26:20

الأب مانويل للمطبّعين: الأقصى دخل فم الأفعى الصهيونية وأنتم المستهدفون أكثر من فلسطين

28:30

محمد موسى: المحجبات يتعرضن للعنصرية في أمريكا

1:21:30
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