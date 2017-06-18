19:31

من برنامج: حوار مباشر حسام الغمري: "غرابيب سود" تبنى وجهة نظر الأنظمة العربية

قال السيناريست والإعلامى المصري حسام الغمري إن شهر رمضان أصبح سوق عكاظ، واعتبر أن مسلسل غرابيب سود يتبنى وجهة نظر الأنظمة العربية.

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المصدر : الجزيرة مباشر