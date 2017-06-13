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من برنامج: حوار مباشر

الريدي: "كفر دلهاب" من أفضل الأعمال الدرامية في رمضان

قال الناقد الفني “أحمد الريدي لموقع الجزيرة مباشر إن مسلسل “كفر دلهاب”من أفضل الأعمال الدرامية.
12/6/2017
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حوار مباشر

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المصدر : الجزيرة مباشر
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26:47

جمال العمواسي: أنقذت أرواح الكثيرين من لدغ الأفاعي

26:20

الأب مانويل للمطبّعين: الأقصى دخل فم الأفعى الصهيونية وأنتم المستهدفون أكثر من فلسطين

28:30

محمد موسى: المحجبات يتعرضن للعنصرية في أمريكا

1:21:30
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