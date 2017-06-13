11:08

من برنامج: حوار مباشر الريدي: "كفر دلهاب" من أفضل الأعمال الدرامية في رمضان

قال الناقد الفني “أحمد الريدي لموقع الجزيرة مباشر إن مسلسل “كفر دلهاب”من أفضل الأعمال الدرامية.

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المصدر : الجزيرة مباشر