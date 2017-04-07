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من برنامج: حوار مباشر شاهد: تونسي يدرب الصينيين "الكونغ فو" في بلادهم

كثيرا ما يستهوي الشباب رياضات الدفاع عن النفس مثل رياضتي “الكاراتيه” و” الكونغ فو”.

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المصدر : الجزيرة مباشر