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11:53
من برنامج:
حوار مباشر
شاهد: تونسي يدرب الصينيين "الكونغ فو" في بلادهم
كثيرا ما يستهوي الشباب رياضات الدفاع عن النفس مثل رياضتي “الكاراتيه” و” الكونغ فو”.
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7/4/2017
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المصدر : الجزيرة مباشر
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