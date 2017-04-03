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من برنامج: حوار مباشر ملايين المتابعين لشاب يمني على فيسبوك لتبسيطه العلوم الطبيعية

عدد المتابعين لصفحتي على فيسبوك 7,8 مليون متابع وعدد المشاهدات 4 مليارات مشاهدة، هناك مقاطع فيديو حققت مشاهدة تصل إلى 130 ألف

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المصدر : الجزيرة مباشر