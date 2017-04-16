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من برنامج: حوار مباشر خبير قانوني يشرح كيفية تقديم طلب اللجوء للحصول على الجنسية

.خبير قانوني: بعد حصول اللاجئ على الإقامة لعدة سنوات يحصل على جواز سفر. ويعتبر ذلك حصولا على الجنسية واللغة شرط مهم

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المصدر : الجزيرة مباشر