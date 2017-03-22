search
البث الحي
play
سياسة
اقتصاد
تحقق
مقالات
فيديو
مدونات
المزيد
تبديل القائمة
تقارير
رياضة
منوعات
حديث الصورة
00F95269-E928-49D0-8DDF-94C1F5A46C58
13:08
من برنامج:
حوار مباشر
نعنوع: ترخيص "ملهم" التطوعي من "فرنسا" بعد رفض الدول العربية
فريق ملهم التطوعي تكون من شباب سوريين عام 2012 لمساعدة اللاجئين السوريين بدأ الفريق ب 10 أفراد والآن يضم 150 متطوعا.
اقرأ المزيد
22/3/2017
facebook
twitter
whatsapp
المزيد من حلقات برنامج:
حوار مباشر
خالد الرحموني : فرنسا تسمح باستهداف الجالية المسلمة
play
26:47
جمال العمواسي: أنقذت أرواح الكثيرين من لدغ الأفاعي
play
26:20
الأب مانويل للمطبّعين: الأقصى دخل فم الأفعى الصهيونية وأنتم المستهدفون أكثر من فلسطين
play
28:30
محمد موسى: المحجبات يتعرضن للعنصرية في أمريكا
play
1:21:30
شاهد المزيد
المصدر : الجزبرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
حوار مباشر
خالد الرحموني : فرنسا تسمح باستهداف الجالية المسلمة
play
26:47
جمال العمواسي: أنقذت أرواح الكثيرين من لدغ الأفاعي
play
26:20
الأب مانويل للمطبّعين: الأقصى دخل فم الأفعى الصهيونية وأنتم المستهدفون أكثر من فلسطين
play
28:30
محمد موسى: المحجبات يتعرضن للعنصرية في أمريكا
play
1:21:30
شاهد المزيد
المزيد من البرامج
السودان: حزب الأمة القومي ينعي الصادق المهدي
شاهد: وصول أول رحلة لشركة فلاي دبي إلى تل أبيب
الغنوشي: لن أترشح لولاية ثالثة على رأس حركة النهضة
ارتفاع وفيات الأطباء في مصر بكورونا إلى 208 طبيبا
الأكثر قراءة
تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي
"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)
"أرابتك".. أكبر شركة مقاولات إماراتية تعلن إفلاسها رسميا
إسرائيل: على الأمم المتحدة الاعتراف بـ"اللاجئين اليهود" من الدول العربية