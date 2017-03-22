13:08

من برنامج: حوار مباشر نعنوع: ترخيص "ملهم" التطوعي من "فرنسا" بعد رفض الدول العربية

فريق ملهم التطوعي تكون من شباب سوريين عام 2012 لمساعدة اللاجئين السوريين بدأ الفريق ب 10 أفراد والآن يضم 150 متطوعا.

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المصدر : الجزبرة مباشر