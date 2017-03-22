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13:08

من برنامج: حوار مباشر

نعنوع: ترخيص "ملهم" التطوعي من "فرنسا" بعد رفض الدول العربية

فريق ملهم التطوعي تكون من شباب سوريين عام 2012 لمساعدة اللاجئين السوريين بدأ الفريق ب 10 أفراد والآن يضم 150 متطوعا.
22/3/2017
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المصدر : الجزبرة مباشر
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26:47

جمال العمواسي: أنقذت أرواح الكثيرين من لدغ الأفاعي

26:20

الأب مانويل للمطبّعين: الأقصى دخل فم الأفعى الصهيونية وأنتم المستهدفون أكثر من فلسطين

28:30

محمد موسى: المحجبات يتعرضن للعنصرية في أمريكا

1:21:30
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