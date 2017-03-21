13:50

من برنامج: حوار مباشر حسن سلطان: نعيش زحمة فنية

حسن سلطان فنان فلسطيني من مواليد الأردن من أسرة بسيطة تتكون من أب وأم و11 أخاً من جيل النكبة

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المصدر : الجزيرة مباشر