12:58

من برنامج: حوار مباشر عبد العزيز: نُعلم الأتراك اللغة العربية والقرآن

قال رئيس جمعية الحكمة في تركيا “عبد العزيز محمد” إن الجمعية تهدف لتعليم الأتراك اللغة العربية والقرآن.

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المصدر : الجزيرة مباشر