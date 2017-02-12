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من برنامج: حوار مباشر فنان تشكيلي: رسمت على السيارات بألوان الطباشير

قال الفنان التشكيلي اليمني”علاء روبيل”: قمت بالرسم على السيارات لأن الفنان يستطيع الرسم على أي شيء وفكرت في استخدام ألوان طباشيرية

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المصدر : الجزيرة مباشر