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من برنامج: حوار مباشر سيرين حمشو: الإعلام الأمريكي صور السوري "إرهابيا"

قالت”سيرين حمشو” الباحثة في الفكر الإسلامي إن هناك صورة خاطئة عن السوريين في أمريكا بأن كل سوري هو إرهابي.

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المصدر : الجزيرة مباشر