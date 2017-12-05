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من برنامج: حوار مباشر

صالح النعامي: السيسي اقترح على نتنياهو إقامة دولة فلسطينية في سيناء

قال الباحث في الشأن الإسرائيلي “صالح النعامي” إن إقامة دولة فلسطينية في سيناء طرحت آخر العام 2014 وتم الإعلان عنها في وسائل الإعلام الإسرائيلية.
5/12/2017
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المصدر : الجزيرة مباشر
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26:47

جمال العمواسي: أنقذت أرواح الكثيرين من لدغ الأفاعي

26:20

الأب مانويل للمطبّعين: الأقصى دخل فم الأفعى الصهيونية وأنتم المستهدفون أكثر من فلسطين

28:30

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1:21:30
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