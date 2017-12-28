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من برنامج: حوار مباشر والد عهد التميمي: الاحتلال أعد ملفًا سريا لقضية ابنتي

قال باسم التميمي والد الطفلة المعتقلة “عهد” التي صفعت الجندي الإسرائيلي إن الاحتلال أعد ملفًا سريا لقضية ابنتي، وقد يتم تحويل عهد ونور وناريمان للقضاء الإداري.

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