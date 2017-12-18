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من برنامج: حوار مباشر كمال الخطيب: القدس فضحت ملك السعودية والرئيس المصري

قال رئيس لجنة الحريات في الداخل الفلسطيني “كمال الخطيب” : القدس فضحت الكثيرين وأبرز المتغيبين عن مؤتمر إسطنبول ملك القدس والرئيس المصري ومن فرط في القدس يفرط في مكة والمدينة.

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المصدر : الجزيرة مباشر