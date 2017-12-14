11:53

من برنامج: حوار مباشر الأب مانويل مسلم: محمود عباس استيقظ متأخرا (2-2)

قال عضو الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس الأب. مانويل مسلم إن محمود عباس استيقظ متأخرا بعد اعترافه بإسرائيل وأوسلو والتنسيق الأمني وأمريكا لم تكن يوما شريكا في السلام.

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المصدر : الجزيرة مباشر