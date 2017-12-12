14:13

من برنامج: حوار مباشر الأب مانويل مسلم (1-2): مللنا من اجتماعات الجامعة العربية الفاشلة

قال عضو الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة المقدسات”الأب مانويل مسلم” إن الشعوب العربية ملت من الاجتماعات الفاشلة للجامعة العربية المتواصلة منذ 70 عاما.

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المصدر : الجزيرة مباشر