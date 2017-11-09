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من برنامج: حوار مباشر

هيثم غنيم: السلطات المصرية تضيق على أهالي رفح لدفعهم لترك منازلهم

قال الناشط الحقوقي “هيثم غنيم” إن أهالي سيناء يعانون من التضييق من جانب السلطات لدفعهم لترك منازلهم قبل بدء تنفيذ المرحلة الثالثة من المنطقة العازلة.
9/11/2017
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المصدر : الجزيرة مباشر
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جمال العمواسي: أنقذت أرواح الكثيرين من لدغ الأفاعي

26:20

الأب مانويل للمطبّعين: الأقصى دخل فم الأفعى الصهيونية وأنتم المستهدفون أكثر من فلسطين

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