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من برنامج: حوار مباشر

أكاديمي يمني: الإمارات تضع اليمن تحت وصايتها

قال أستاذ العلوم السياسية “فيصل الحذيفي” : دولة الإمارات تقترح تعيين شخصيات بعينها في مناصب هامة حتى يسهل السيطرة عليهم لأن السيطرة المباشرة بمثابة احتلال والمواطن بدأ يتذمر.
21/11/2017
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حوار مباشر

خالد الرحموني : فرنسا تسمح باستهداف الجالية المسلمة

26:47

جمال العمواسي: أنقذت أرواح الكثيرين من لدغ الأفاعي

26:20

الأب مانويل للمطبّعين: الأقصى دخل فم الأفعى الصهيونية وأنتم المستهدفون أكثر من فلسطين

28:30

محمد موسى: المحجبات يتعرضن للعنصرية في أمريكا

1:21:30
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المصدر : الجزيرة مباشر
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حوار مباشر

خالد الرحموني : فرنسا تسمح باستهداف الجالية المسلمة

26:47

جمال العمواسي: أنقذت أرواح الكثيرين من لدغ الأفاعي

26:20

الأب مانويل للمطبّعين: الأقصى دخل فم الأفعى الصهيونية وأنتم المستهدفون أكثر من فلسطين

28:30

محمد موسى: المحجبات يتعرضن للعنصرية في أمريكا

1:21:30
شاهد المزيد
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