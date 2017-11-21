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11:19
من برنامج:
حوار مباشر
أكاديمي يمني: الإمارات تضع اليمن تحت وصايتها
قال أستاذ العلوم السياسية “فيصل الحذيفي” : دولة الإمارات تقترح تعيين شخصيات بعينها في مناصب هامة حتى يسهل السيطرة عليهم لأن السيطرة المباشرة بمثابة احتلال والمواطن بدأ يتذمر.
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21/11/2017
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المصدر : الجزيرة مباشر
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