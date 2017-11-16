15:52

من برنامج: حوار مباشر محلل سياسي: لبنان ستتعرض لضربة قوية من إسرائيل

قال المحلل السياسي اللبناني “يوسف دياب”: كل الأجواء تدل على أن لبنان ستتعرض لضربة قوية وأن إسرائيل تتربص بلبنان شرا وتتخذ من حزب الله ذريعة لإعلان الحرب.

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المصدر : الجزيرة مباشر