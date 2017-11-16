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15:52
من برنامج:
حوار مباشر
محلل سياسي: لبنان ستتعرض لضربة قوية من إسرائيل
قال المحلل السياسي اللبناني “يوسف دياب”: كل الأجواء تدل على أن لبنان ستتعرض لضربة قوية وأن إسرائيل تتربص بلبنان شرا وتتخذ من حزب الله ذريعة لإعلان الحرب.
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16/11/2017
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المصدر : الجزيرة مباشر
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