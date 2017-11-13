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13:06
من برنامج:
حوار مباشر
مهاجم تونس: "نسور قرطاج" قادرون على الصعود للدور الثاني بالمونديال
قال نجم هجوم منتخب تونس، فخر الدين بن يوسف ، إن بلاده وصلت إلى المونديال أربع مرات وخرجت من الدور الأول لكنها ستصعد للدور الثاني في البطولة المقبلة.
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13/11/2017
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المصدر : الجزيرة مباشر
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