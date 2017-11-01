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من برنامج: حوار مباشر

جمال ريان: طلب إغلاق الجزيرة "غباء " أكسبها تعاطف العالم

وصف أول مذيع ظهر على شاشة الجزيرة “جمال ريان” مطلب دول الحصار بإغلاق الجزيرة بأنه طلب سخيف ينطوي على غباء لأنه أكسبها تعاطف العالم.
1/11/2017
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المصدر : الجزيرة مباشر
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26:47

جمال العمواسي: أنقذت أرواح الكثيرين من لدغ الأفاعي

26:20

الأب مانويل للمطبّعين: الأقصى دخل فم الأفعى الصهيونية وأنتم المستهدفون أكثر من فلسطين

28:30

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1:21:30
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