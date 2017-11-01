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من برنامج: حوار مباشر جمال ريان: طلب إغلاق الجزيرة "غباء " أكسبها تعاطف العالم

وصف أول مذيع ظهر على شاشة الجزيرة “جمال ريان” مطلب دول الحصار بإغلاق الجزيرة بأنه طلب سخيف ينطوي على غباء لأنه أكسبها تعاطف العالم.

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المصدر : الجزيرة مباشر