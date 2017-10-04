13:07

من برنامج: حوار مباشر سيف عبد الفتاح: النظام المصري يمنع تجديد جواز سفري ولن أطلب اللجوء

قال المعارض المصري وأستاذ العلوم السياسية الدكتور سيف عبد الفتاح إن النظام المصري يمنع تجديد جواز السفر الخاص به، مؤكدا أنه لن يطلب اللجوء في أي مكان.

اقرأ المزيد

المصدر : الجزيرة مباشر