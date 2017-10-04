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من برنامج: حوار مباشر

سيف عبد الفتاح: النظام المصري يمنع تجديد جواز سفري ولن أطلب اللجوء

قال المعارض المصري وأستاذ العلوم السياسية الدكتور سيف عبد الفتاح إن النظام المصري يمنع تجديد جواز السفر الخاص به، مؤكدا أنه لن يطلب اللجوء في أي مكان.
4/10/2017
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حوار مباشر

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المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
حوار مباشر

خالد الرحموني : فرنسا تسمح باستهداف الجالية المسلمة

26:47

جمال العمواسي: أنقذت أرواح الكثيرين من لدغ الأفاعي

26:20

الأب مانويل للمطبّعين: الأقصى دخل فم الأفعى الصهيونية وأنتم المستهدفون أكثر من فلسطين

28:30

محمد موسى: المحجبات يتعرضن للعنصرية في أمريكا

1:21:30
شاهد المزيد
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