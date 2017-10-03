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من برنامج: حوار مباشر قائد سوري: السيسي يدعم بشارا ونُصنع أسلحتنا بأيدينا

قال أحد قادة جيش النخبة بالمعارضة السورية “معتز رسلان”: إن السيسي يدعم بشار وهناك دول عربية تدعمنا ولا تنقصنا الذخائر ولكن الأسلحة غير كافية لتحقيق النصر.

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المصدر : الجزيرة مباشر