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من برنامج: حوار مباشر معاذ الخطيب: أتمنى ألا تتورط تركيا عسكريا في سوريا

قال الرئيس الأسبق للائتلاف الوطني للمعارضة السورية “معاذ الخطيب” إنه يتمني ألا تتورط تركيا في نزاعات عسكرية داخل سوريا تستنزف طاقتها.

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المصدر : الجزيرة مباشر