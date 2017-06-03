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من برنامج: رمضان أحلى الإقلاع عن التدخين

قال أخصائي الصحة النفسية، تامر جمال، إن من فوائد رمضان هو مساعدة الصائم على الإقلاع عن التدخين إن كان من المدخنين.

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المصدر : الجزيرة مباشر