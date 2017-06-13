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من برنامج: رمضان أحلى تقوية الشخصية في رمضان

قال أخصائي الصحة النفسية، تامر جمال، إن من فوائد رمضان تقوية شخصية الصائم الذي يتحكم في نفسه ويمنع غرائزه من التحكم فيه.

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المصدر : الجزيرة مباشر