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من برنامج: رمضان أحلى رمضان أحلى مع "الأسرة"

الحلقة الأولى من "رمضان أحلى" من تقديم الدكتور تامر جمال، ويتناول في هذه الحلقة أهمية تجمع الأسرة في رمضان للصحة النفسية للإنسان.

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المصدر : الجزيرة مباشر