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01:37
من برنامج:
رمضان أحلى
رمضان أحلى مع "الأسرة"
الحلقة الأولى من "رمضان أحلى" من تقديم الدكتور تامر جمال، ويتناول في هذه الحلقة أهمية تجمع الأسرة في رمضان للصحة النفسية للإنسان.
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31/5/2017
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المصدر : الجزيرة مباشر
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