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من برنامج: بالهجري شاهد: بالهجري.. عالمة الفلك مريم الاسطرلابي

انحدرت مريم الاسطرلابي من عائلة سورية اهتمت بالعلم والفلك، حيث كان والدها كوشيار الجيلاني صاحب المراجع الفلكية “مجمل الأصول في أحكام النجوم” و “الزيج الجامع” و “المدخل في صناعة أحكام النجوم” و “الأصطرلاب”.

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المصدر : الجزيرة مباشر