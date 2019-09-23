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من برنامج: بالهجري شاهد: بالهجري.. أول طبيب في الإسلام

يعتبر الحارث بن كلدة ظاهرة فريدة في الطب في شبه جزيرة العرب في حقبة ما قبل الإسلام نظرا لمنهجه البحثي الذي يعتبر ظاهرة بمقاييس ذلك الزمان.

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المصدر : الجزيرة مباشر