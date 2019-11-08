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من برنامج: بالهجري شاهد: بالهجري.. الإمام أبو حنيفة النعمان

تتناول الحلقة 18 من سلسلة بالهجري حدثا وقع في مثل شهر جمادى الأولى الجاري حسب التقويم الهجري، وهو وفاة الإمام أبي حنيفة النعمان في بغداد عام 150 للهجرة.

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المصدر : الجزيرة مباشر